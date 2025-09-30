Vampeta anuncia em rede social 'segundo ensaio +18' e choca a web: 'Prepare-se'

Ex-jogador e ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, Vampeta movimentou a internet na terça-feira (30) ao fazer um anúncio inusitado em seu perfil oficial no Instagram. Conhecido por sua personalidade irreverente e bom humor, o "Velho Vamp" pegou os seguidores de surpresa ao revelar que está preparando o segundo ensaio fotográfico +18.

Com uma publicação direta, o atual comentarista esportivo escreveu: "Meu segundo ensaio +18. 2 Outubro – 14h". A mensagem, que causou furor nas redes sociais, indica que o material promete ser um dos assuntos mais comentados da semana.

O anúncio marca um retorno de Vampeta a um formato de conteúdo que ele ajudou a popularizar entre personalidades do esporte. O primeiro e icônico ensaio aconteceu em 1999, quando ele posou para a extinta G Magazine. Na época, a decisão foi vista como um ato de coragem e abriu precedentes no universo do futebol brasileiro, sendo lembrado até hoje como um momento marcante de sua carreira fora dos gramados.

Vampeta posou sem roupa para a G Magazine em 1999 (Reprodução / G Magazine)

Vinte e seis anos depois do famoso "Vampetaço", a expectativa em torno de seu novo projeto é altíssima. Nas imagens de divulgação que acompanham o anúncio, o ex-atleta, hoje com 51 anos, aparece em poses sugestivas, algumas delas abraçado a uma trave de futebol, fazendo uma clara referência ao seu passado no esporte. Resta saber onde e em qual formato este novo ensaio será disponibilizado, mantendo o suspense no ar.