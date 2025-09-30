Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vampeta anuncia em rede social 'segundo ensaio +18' e choca a web: 'Prepare-se'

Ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira divulgou data de lançamento do material, 26 anos após o famoso 'Vampetaço' para a G Magazine

O Liberal

Ex-jogador e ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, Vampeta movimentou a internet na terça-feira (30) ao fazer um anúncio inusitado em seu perfil oficial no Instagram. Conhecido por sua personalidade irreverente e bom humor, o "Velho Vamp" pegou os seguidores de surpresa ao revelar que está preparando o segundo ensaio fotográfico +18.

Com uma publicação direta, o atual comentarista esportivo escreveu: "Meu segundo ensaio +18. 2 Outubro – 14h". A mensagem, que causou furor nas redes sociais, indica que o material promete ser um dos assuntos mais comentados da semana.

VEJA MAIS

image Filha de Vampeta rebate polêmica do pai sobre pensão e sexo: 'Não somos p*tas'
Ex-jogador declarou que as duas filhas, de 23 e 21 anos, já são independentes e tentou justificar a falta de pagamento com comentários sobre a vida sexual de ambas

image Vampeta debocha do sequestro de Marcelinho Carioca; vídeo
O ex-jogador brincou sobre os diversos acontecimentos estranhos relacionados ao caso

Veja quando o 'Velho Vamp' posou para o primeiro ensaio nu

O anúncio marca um retorno de Vampeta a um formato de conteúdo que ele ajudou a popularizar entre personalidades do esporte. O primeiro e icônico ensaio aconteceu em 1999, quando ele posou para a extinta G Magazine. Na época, a decisão foi vista como um ato de coragem e abriu precedentes no universo do futebol brasileiro, sendo lembrado até hoje como um momento marcante de sua carreira fora dos gramados.

image Vampeta posou sem roupa para a G Magazine em 1999 (Reprodução / G Magazine)

Vinte e seis anos depois do famoso "Vampetaço", a expectativa em torno de seu novo projeto é altíssima. Nas imagens de divulgação que acompanham o anúncio, o ex-atleta, hoje com 51 anos, aparece em poses sugestivas, algumas delas abraçado a uma trave de futebol, fazendo uma clara referência ao seu passado no esporte. Resta saber onde e em qual formato este novo ensaio será disponibilizado, mantendo o suspense no ar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

redes sociais

futebol

Vampeta

vampetaço
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém

Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube

30.09.25 16h07

vem aí?

Vampeta anuncia em rede social 'segundo ensaio +18' e choca a web: 'Prepare-se'

Ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira divulgou data de lançamento do material, 26 anos após o famoso 'Vampetaço' para a G Magazine

30.09.25 15h55

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B

Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas.

30.09.25 15h45

MMA

Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer'

Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida

30.09.25 12h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

HORA DAS CONTAS

Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer

Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia

30.09.25 13h48

Futebol

Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém

Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém.

30.09.25 10h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda