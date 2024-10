Filha de Vampeta rebate polêmica do pai sobre pensão e sexo: 'Não somos p*tas'

Giovanna Santos, uma das filhas de Vampeta, rebateu uma fala polêmica do pai sobre ela e a irmã. No canal "Campeões da Resenha", o ex-jogador de futebol soltou o verbo sobre ter que pagar pensão, alegando que as filhas, de 23 e 21 anos, "já dão pra c*ralh*" e, por isso, conseguem ser financeiramente independentes.

A jovem se defendeu das acusações em um vídeo dividido em três partes, postado nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (30). Giovanna demonstrou indignação e desmentiu o ex-atleta.

"Vi uma polêmica do meu pai falando sobre a pensão, mais uma vez, porque, pelo visto, isso é a única coisa que ele sabe falar. Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e 'damos pra c*ralh*. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou."

Giovanna deixou claro que o pronunciamento não foi para falar mal de Vampeta, mas, para se defender do que foi dito por ele. "Falou de mim e da minha irmã, que fez a gente parecer p**as, e não somos. Moro com o meu namorado há um ano. Eu estudo, minha irmã estuda Medicina. A pensão é para nos ajudar, porque não pedimos para estar neste mundo", desabafou, complementando que o dinheiro é para pagar as despesas da casa e a faculdade.

Em outra parte do vídeo, Giovanna desmente o pai, que havia dito que ele e ela eram melhores amigos. De acordo com a filha do ex-atleta, a tentativa de aproximação entre os dois sempre partiu dela, mas Vampeta não correspondia.

"Contei para ele quando perdi minha virgindade. Não contei para minha mãe porque estava com medo. Então, fui até meu pai para pedir conselho. Ele nunca foi meu melhor amigo e nem foi meu pai, na verdade. Sempre tentei me aproximar dele e só levo tapa na cara. Mas não vou desistir. Ele sempre foi um jogador bom, um tio legal, mas pai ele nunca foi. Ele nunca foi um bom pai", explicou.

A filha de Vampeta encerra o vídeo dizendo que ama o ex-jogador e afirma que seguirá tentando se aproximar dele. "Pai, se você estiver escutando isso, quero que saiba que eu te amo. Não desisti de você nem da nossa relação. Tenho fé de que talvez em 20, 15 anos, você abra os olhos e não perca sua chance. Porque Deus me deu a chance de viver de novo e de você me ter de novo. E você está perdendo essa chance."