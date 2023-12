'Em 30 minutos tá solto', diz Vampeta sobre Marcelinho Carioca, vítima de um sequestro

O ex-jogador Marcelinho Carioca foi vítima de um sequestro em Itaquaquecetuba, Zona Leste de São Paulo, neste final de semana. Bastante próximo ao "pé de anjo", o ex-jogador Vampeta falou com a equipe de O Liberal, e afirmou que espera a libertação do amigo, após o pagamento do valor pedido pelos sequestradores.

"Em 30 minutos tá solto", afirmou o ex-jogador.

De acordo com o colunista Léo Dias, Marcelinho Carioca estaria sequestrado desde o último domingo (17), segundo ele, a família já teria pago a quantia pedida para o resgate e estaria aguardando a libertação do ex-jogador.

O desaparecimento ocorreu após Marcelinho marcar presença em um evento de música na Neo Química Arena, em São Paulo. O carro do jogador foi encontrado em Itaquaquecetuba, e dois suspeitos já foram presos pelo sequestro.