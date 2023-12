Polícia prende dois suspeitos pelo desaparecimento de Marcelinho Carioca

Duas pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira pela suspeita do desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o paradeiro dele é desconhecido desde ontem (17) quando saiu para ir em uma festa em Itaquera, em São Paulo. A Delegacia Antissequestro (DAS) confirmou que Marcelinho Carioca esteve ontem na Neo Química Arena durante um evento.

De acordo com a SSP, os suspeitos foram presos na cidade de Itaquaquecetuba, na região metropolitana São Paulo, próximo de onde foi encontrado o carro de Marcelinho Carioca. De acordo com o colunista Leo Dias, o jogador foi sequestrado por criminosos que pedem dinheiro pelo resgate. Segundo ele, a família já pagou uma quantia de resgate, mas os sequestradores pedem ainda mais dinheiro. A Polícia não descarta essa hipótese.

VEJA MAIS

Ainda segundo a secretaria, um boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo. “O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, diz a nota do órgão.

O advogado do atleta, Eduardo Rodrigues, e seu assessor de imprensa, Rafael Menezes, também confirmam o desaparecimento de Marcelinho. Segundo eles, a polícia trabalha com a linha de sequestro.

Quem é Marcelinho Carioca?

Marcelinho Carioca, de 51 anos, foi jogador do Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes da Fifa no ano 2000, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Paulista. Ele também vestiu a camisa do Flamengo, Vasco, Valencia e Santos. Além do futebol, ele chegou a ocupar um cargo na Câmara dos Deputados por um breve período em 2015

Marcelinho era secretário de Esportes de Itaquaquecetuba até janeiro deste ano, quando foi exonerado do cargo.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)