Rio Open 2024: Dupla do brasileiro Rafael Matos avança para a semifinal do torneio

A dupla formada pelo brasileiro Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos conquistou uma importante vitória na tarde desta quinta-feira (22) e se classificou para a semifinal do Rio Open de tênis. Em uma partida cheia de reviravoltas, eles derrotaram os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (5) e 10/8.

Agora, eles vão brigar por vaga na decisão nesta sexta-feira (23), às 17h20, contra os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori. O torneio é transmitido pelo Sportv3 ao vivo.

Ainda nesta quinta-feira, outros brasileiros que jogaram duplas foram Fernando Romboli e Thiago Wild, que entrou em quadra após vencer o espanhol Jaume Munar na simples e se classificar para as quartas de final. No entanto, a dupla foi derrotada pelos argentinos Máximo Gonzáles e Andrés Molteni, atuais campeões do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)