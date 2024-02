Pela primeira vez no Rio Open, torneio de tênis em cadeira de rodas reúne os melhores da categoria

O torneio de tênis mais importante do Brasil, o Rio Open, terá pela primeira vez uma competição entre tenistas em cadeira de rodas. A disputa começa nesta quinta-feira (22), com quatro grandes nomes da categoria.

O torneio será disputado entre os britânicos Alfie Hewett, Gordon Reid, o japonês Shingo Kunieda e o brasileiro Daniel Rodrigues.

VEJA MAIS

A disputa promete ser emocionante. Todos os paratletas têm um currículo recheado de conquistas e participações e competições mundiais. Os britânicos, por exemplo, possuem mais de 200 títulos na carreira, sendo 46 Grand Slams. Alfie Hewell está na segunda posição do ranking simples e em primeiro nas duplas.

Já Gordon Reid é o quinto melhor do mundo no simples e segundo nas duplas. O torneio no rio deixou os paratletas empolgados e mostra o destaque que a modalidade tem conseguido nos últimos anos.

"Espero aproveitar a oportunidade no Rio Open. Até agora, a experiência foi muito legal. Parece um pouco surreal estar nesse cenário, mas mostra o quão longe o tênis em cadeira de rodas está indo. Falando por todos os envolvidos, ficamos muito agradecidos pelo apoio. Há muitos fãs gravando vídeos dos nossos treinos. O objetivo é fazer com que o maior número de pessoas assista à modalidade", declarou Hewett durante entrevista coletiva.

O japonês Shingo Kunieda é um dos tenistas em cadeiras de rodas mais vitoriosos. Aos 40 anos, ele possui 50 títulos de Grand Slams, é tetracampeão paralímpico e já levou o prêmio de melhor jogador da categoria 10 vezes.

O brasileiro Daniel Rodrigues possui cinco medalha em Parapan-Americanos e duas em Campeonatos Mundiais. Atualmente, o paratleta é o 18º colocado no ranking. Com a categoria pela primeira vez no Rio Open, o tenista destacou a felicidade em jogar em casa e o crescimento da modalidade.

"A modalidade tem crescido muito, e o país está bem preparado para ter um futuro melhor que o presente. Acho que, com muito trabalho, o Brasil pode chegar ao topo do esporte. Mas, enquanto eu estiver jogando, vou deixar a molecada para trás", apontou.

Na semi, o brasileiro enfrenta Gordon Reid, na quadra 1. Já Alfie Hewett e Shingo Kunieda jogam na quadra 2, nesta quinta-feira (22).