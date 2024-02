Carlos Alcaraz torce o pé e Thiago Monteiro avança no Rio Open 2024

Carlos Alcaraz, número dois do mundo, não teve uma participação no Rio Open 2024 como o esperado. Na estreia do tenista no torneio, ele enfrentou o brasileiro Thiago Monteiro e o que prometia ser um jogo emocionante acabou em 18 minutos. O espanhol torceu o pé no primeiro game da partida e abandonou a competição.

Com isso, Thiago Monteiro avançou no Rio Open e está nas oitavas de finais, onde enfrentará o também brasileiro Felipe Meligeni.

Alcaraz se lesionou no primeiro game do jogo, quando o placar estava em 15 a 15. O número dois do mundo caiu e não conseguiu se levantar. Preocupadoi, Thiago atravessou a quadra e foi chegar o adversário, que precisou de atendimento médico.

VEJA MAIS

Após o atendimento e a compressão com gelo, Alcaraz voltou para a partida, conseguiu quebrar um saque do brasileiro, mas, no game seguinte, não rendeu e Thiago devolveu a quebra. Com o desconforto no pé, o espanhol decidiu deixar o jogo.

"Eu me senti mal. Estava com dor. Sabia que seria difícil continuar. Amanhã, farei exames. Já me falaram que não parece ser tão grave, mas preciso resfriar o corpo e ver as sensações que tenho", disse o espanhol após o jogo.

O tenista não quis colocar culpa na quadra, já que tinha chovido algumas horas antes. "Essas coisas acontecem no saibro. A quadra estava boa. A maioria dos tenistas já passou por isso alguma vez. É preciso saber lidar com as situações", apontou.

Oitavas de final

Thiago Monteiro vai encarar o também brasileiro Felipe Meligeni nas oitavas do Rio Open. Além do confronto verde e amarelo, a partida também será entre amigos, que não deve ser uma questão para os dois.

"Não vamos nos falar. Cada um segue a sua rotina. Acabamos não convivendo tanto nos torneios. Apesar de nos darmos muito bem, na quadra é competição. Vai ser um jogo muito importante, que ajuda ambos em pontos, premiação", declarou Thiago.