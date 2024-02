Rio Open 2024: Brasil abre torneio de tênis com apenas uma vitória; veja o placar e os jogos de hoje

Nesta segunda-feira (19) começou o Rio Open 2024, o maior torneio de tênis da América do Sul. A torcida brasileira, empolgada, compareceu ao Jockey Club, no Rio de Janeiro, mas o dia não começou bem para os anfitriões. O paranaense Thiago Wild salvou o dia e foi o único representante do país a vencer na estreia da competição.

O Rio Open 2024 será disputado entre os dias 19 e 25 de fevereiro. Um dos ATP 500 do circuito profissional, o torneio é transmitido pelo Sportv3 ao vivo.

VEJA MAIS

Derrotas na chave principal e duplas

Na primeira rodada da chave principal, o brasileiro Gustavo Heide abriu a Quadra Central contra o chileno Barrios Veras. No entanto, ele não teve sorte e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

O Brasil também começou o torneio com duas duplas a menos. As parcerias de Marcelo Zormann com João Fonseca e a de Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni se despediram logo na primeira rodada. A dupla Fonseca e Zormann enfrentou os alemães Tim Puetz e Kevin Krawietz e perderam nos dois sets, com parciais de 7/6[6] e 7/5. A derrota de Demoliner e Meligeni veio logo em seguida, com parciais de 6/4 e 6/4.

Primeira vitória brasileira

No último jogo do dia, Thiago Wild salvou a honra do Brasil ao derrotar o chileno Alejandro Tabilo por 2 sets a 1 (2/6, 6/4 e 6/4) em 2h15 de partida. A vibração da torcida foi contagiante e impulsionou o brasileiro para a vitória.

Brasil em quadra

Nesta terça-feira (20) os brasileiros terão mais emoções no Rio Open. O Brasil volta a quadra no segundo dia de torneio com três representantes no simples masculino, uma dupla 100% brasileira e duas duplas com brasileiros. Confira os horários:

Simples

16h30: Felipe Meligeni Alves (Brasil) x Pedro Cachín (Argentina) - Quadra 1

19h00: Thiago Monteiro (Brasil) x Carlos Alcaraz (Espanha) - Quadra Central Guga Kuerten

20h20: João Fonseca (Brasil) x Arthur Fils (França) - Quadra Central Guga Kuerten

Duplas

19h10: Thiago Wild e Fernando Romboli (Brasil) x Andrés Molteni e Máximo González (Argentina)

19h10: Marcelo Melo e Matwe Middelkoop x Rafael Matos e Nicolás Barrientos

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)