Rio Open é 1° ATP 500 do Brasil e maior torneio da América do Sul

Próximo à estreia da décima edição do Rio Open, neste sábado (17), no Jockey Club, no Rio de Janeiro, relembramos a trajetória do torneio e como ele se consolidou um dos maiores da América do Sul.

Nascido em 2014, o Rio Open se tornou o primeiro campeonato de tênis do Brasil a entrar no circuito da ATP 500, organização de torneios que oferece prêmios em dinheiro aos jogadores e que é responsável pelo ranking mundial do esporte.

No torneio, conforme o tenista avança nas chaves, maior é a remuneração e a pontuação alcançada. Ao longo dos anos, o Rio Open foi recebendo mais relevância e se tornou um evento de tradição no tênis mundial.

Torneios a nível ATP 500

Ao redor do mundo, existem apenas 13 torneios de nível ATP 50, sendo três deles no continente americano, nos Estados Unidos, no México e no Brasil. O Rio Open é o único representante da América do Sul no circuito e figura entre os três torneios ATP 500 com quadras de saibro no mundo, junto de Barcelona e Hamburgo.

Além dele, o campeonato de maior reconhecimento no país foi o Brasil Open, que surgiu em 2001 e foi retirado do calendário para dar lugar ao ATP de Santiago, no Chile, em 2020.

Participação feminina no torneio

O torneio também teve como principal objetivo incluir as quatro categorias: simples e duplas masculinas e femininas, que durou por três anos. Em 2017, a empresa organizadora do torneio resolveu focar na disputa masculina para estimular o crescimento do ATP 500 na América do Sul.

Outro fator para mudança foi o conflito de agendas que impedia grandes estrelas do circuito, como Maria Sharapova, de jogar no Brasil devido às datas do WTA de Doha e de Dubai, que ocorriam ao mesmo tempo.

Confira vencedores das edições anteriores na categoria simples

2014 - Rafael Nadal / Kurumi Nara

2015 - David Ferrer / Sara Errani

2016 - Pablo Cuevas / Francesca Shiavone

2017 - Dominic Thiem

2018 - Diego Schwartzman

2019 - Laslo Djere

2020 - Cristian Garín

2022 - Carlos Alcaraz

2023 - Cameron Norrie

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)