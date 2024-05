Renato Gaúcho sugere temporada sem rebaixamento na Série A: 'Sobem os quatro e não cai ninguém'

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) acatou o pedido da maioria dos clubes e suspendeu a Série A do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia climática que o Rio Grande do Sul enfrenta. Times como o Grêmio, Internacional e Juventude, que disputam a competição, tiveram os seus campos de trinamentos afetados pelas enchentes. Em entrevista para o programa Boleiragem, do Sport TV, o técnico Renato Gaúcho sugeriu que nenhuma equipe a divisão seja rebaixada nesta temporada.

A ideia do treinador é uma proposta para minimizar os impactados que as enchentes do RS provocaram nos clubes locais. Apesar de sugerir que nenhum time seja rebaixado para a Série B, Gaúcho concordou que os quatro mais bem colocados da segunda divisão subam normalmente. No entanto, destacou que a decisão e responsabilidade de encontrar uma solução é da CBF.

"Eu não sou nem contra nem a favor [que Grêmio, Internacional e Juventude não sejam rebaixados], porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando pra subir. Mas, cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem os quatro e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também", declarou o treinador, que destacou que com a situação no estado, as equipes gaúchas podem ficar muita abaixo no nível da Série A, tanto em ritmo de jogo quanto mental.

"É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás. Na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológico. Tem muita gente que acha que as águas do (rio) Guaíba vão baixar e vai tudo voltar ao normal. Acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo. E a parte psicológica dos jogadores vai ficar afetada. Acho que seria a melhor ideia, mas não cabe a mim. Eu penso dessa forma", completou Renato.

O Internacional e o Grêmio são dois dos clubes mais afetados com as enchentes. Os Centros de Treinamentos das equipes foram invadidos pela água. O estádio Beira-Rio também ficou alagado. Além disso, funcionários dos times tiverem perdas nas enchentes.

Após semanas de inatividade, o Grêmio passou a treinar em São Paulo, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O clube deve voltar a jogar após a paralisação do Brasileirão.