Renan Lisbôa é campeão de taekwondo e disputa Grand Slam em busca de vaga na Seleção Brasileira Atleta juvenil representará o Pará em evento nacional decisivo; irmã de 7 anos também conquistou título estadual no Poomsae O Liberal 23.02.26 19h15 Aos 14 anos, Renan se prepara para buscar espaço na Seleção Brasileira de Taekwondo. (Arquivo Pessoal) O atleta paraense Renan da Cruz Lisbôa Pereira, de 14 anos, conquistou o título no Campeonato Paraense de Taekwondo 2026 – Poomsae e agora se prepara para um novo desafio: o Grand Slam de Taekwondo 2026, no Rio de Janeiro, competição que vale vaga na Seleção Brasileira da modalidade. O estadual foi realizado no último dia 22 de fevereiro, na Usina da Paz, no bairro da Terra Firme, em Belém, com organização da Federação de Taekwondo Desportivo do Estado do Pará (FDTEPA). Renan foi campeão individual na categoria Juvenil – Graduação Faixa Preta. Além do ouro individual, também conquistou o título em dupla na categoria Juvenil – Faixa Preta, ao lado de Ana Verena Moreira Porto, com quem treina desde os cinco anos de idade. VEJA MAIS Paraense Renan Lisboa leva medalha na Copa do Brasil de Taekwondo Atleta começou no taekwondo aos 5 anos e tornou-se faixa preta aos 8, um dos mais jovens do país Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. Após conquista do paraense, jovem faixa-preta mira o Campeonato Brasileiro de Taekwondo Aos 13 anos, Renan Lisbôa acumula feitos, conquistas e leva o esporte paraense mundo afora No ano passado, Renan já havia sido campeão paraense na categoria Cadete. Em 2025, terminou a temporada na sexta colocação do ranking nacional da categoria Cadete Faixa Preta, sendo o único atleta das regiões Norte e Nordeste entre os melhores colocados. Com o desempenho no ranking, ele garantiu vaga e foi convocado para disputar o Grand Slam de Taekwondo 2026, que será realizado entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e define os atletas que irão compor a Seleção Brasileira em competições internacionais, como Campeonatos Mundiais e Jogos Pan-Americanos. Será a primeira participação de Renan no Grand Slam, na modalidade Poomsae. Sofia Lisbôa, de apenas sete anos, já mostra o mesmo talento do irmão, ao ser campeã paraense indivual mirim. (Vitor Morais) Família unida no esporte A família Lisbôa também comemorou outro título no estadual. A irmã mais nova de Renan, Sofia da Cruz Lisbôa Pereira, de 7 anos, estreou na competição e foi campeã individual na categoria Mirim – Graduação G2. Sofia treina há um ano e dois meses e iniciou na modalidade em dezembro de 2024, inspirada pelo irmão. Apoio Agora, Renan intensifica a preparação para o Grand Slam, já na nova categoria juvenil, com foco em representar o Pará e buscar espaço na Seleção Brasileira. O atleta também utiliza as redes sociais para divulgar a rotina de treinos e resultados. Quem tiver interesse em acompanhar ou apoiar o atleta pode acessar o perfil no Instagram: @renan.l1sb0a, estando aberto a parcerias e patrocínios. 