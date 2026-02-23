Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Renan Lisbôa é campeão de taekwondo e disputa Grand Slam em busca de vaga na Seleção Brasileira

Atleta juvenil representará o Pará em evento nacional decisivo; irmã de 7 anos também conquistou título estadual no Poomsae

O Liberal
fonte

Aos 14 anos, Renan se prepara para buscar espaço na Seleção Brasileira de Taekwondo. (Arquivo Pessoal)

O atleta paraense Renan da Cruz Lisbôa Pereira, de 14 anos, conquistou o título no Campeonato Paraense de Taekwondo 2026 – Poomsae e agora se prepara para um novo desafio: o Grand Slam de Taekwondo 2026, no Rio de Janeiro, competição que vale vaga na Seleção Brasileira da modalidade.

O estadual foi realizado no último dia 22 de fevereiro, na Usina da Paz, no bairro da Terra Firme, em Belém, com organização da Federação de Taekwondo Desportivo do Estado do Pará (FDTEPA). Renan foi campeão individual na categoria Juvenil – Graduação Faixa Preta. Além do ouro individual, também conquistou o título em dupla na categoria Juvenil – Faixa Preta, ao lado de Ana Verena Moreira Porto, com quem treina desde os cinco anos de idade.

No ano passado, Renan já havia sido campeão paraense na categoria Cadete. Em 2025, terminou a temporada na sexta colocação do ranking nacional da categoria Cadete Faixa Preta, sendo o único atleta das regiões Norte e Nordeste entre os melhores colocados.

Com o desempenho no ranking, ele garantiu vaga e foi convocado para disputar o Grand Slam de Taekwondo 2026, que será realizado entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e define os atletas que irão compor a Seleção Brasileira em competições internacionais, como Campeonatos Mundiais e Jogos Pan-Americanos. Será a primeira participação de Renan no Grand Slam, na modalidade Poomsae.

image Sofia Lisbôa, de apenas sete anos, já mostra o mesmo talento do irmão, ao ser campeã paraense indivual mirim. (Vitor Morais)

Família unida no esporte

A família Lisbôa também comemorou outro título no estadual. A irmã mais nova de Renan, Sofia da Cruz Lisbôa Pereira, de 7 anos, estreou na competição e foi campeã individual na categoria Mirim – Graduação G2. Sofia treina há um ano e dois meses e iniciou na modalidade em dezembro de 2024, inspirada pelo irmão.

Apoio

Agora, Renan intensifica a preparação para o Grand Slam, já na nova categoria juvenil, com foco em representar o Pará e buscar espaço na Seleção Brasileira. O atleta também utiliza as redes sociais para divulgar a rotina de treinos e resultados. Quem tiver interesse em acompanhar ou apoiar o atleta pode acessar o perfil no Instagram: @renan.l1sb0a, estando aberto a parcerias e patrocínios.

Esportes
.
