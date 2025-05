Após conquista do paraense, jovem faixa-preta mira o Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Após conquistar o título de Campeão Paraense de Taekwondo (Poomsae), na categoria Cadete, faixa preta, em 2025, o jovem atleta paraense Renan Lisbôa direciona a preparação para um importante salto na carreira: a disputa do Campeonato Brasileiro, que acontecerá em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de outubro.

Com apenas 13 anos, Renan vive um momento importante, em uma retomada necessária após quatro anos afastado das competições por conta da pandemia. 2024 foi o ano do seu retorno aos tatames, mesmo com todas as dificuldades de adaptação às novas regras e técnicas da modalidade. O esforço rendeu frutos com a conquista do título estadual e a vaga para o principal evento nacional da categoria.

A trajetória de Renan no taekwondo começou cedo. Aos 5 anos, iniciou os treinos com o mestre @portotaekwondo e, três anos depois, aos 8, alcançou a graduação de faixa preta, tornando-se um dos mais jovens do Brasil a obter o reconhecimento máximo na luta. Conquistou diversos títulos até a paralisação das competições por conta da pandemia, em 2020.

Agora, de volta aos tatames pela equipe @torres_taekwondo, Renan projeta um calendário intenso de competições ainda em 2025. Além do Campeonato Brasileiro, ele projeta participações na Copa Regional Norte, em Boa Vista (RR), nos dias 14 e 15 de junho, e na Copa do Brasil, em Porto Alegre (RS), de 12 a 16 de novembro.

“Caso eu tenha um bom rendimento nas competições, se eu for campeão em pelo menos uma delas, posso garantir uma vaga no Grand Slam de Taekwondo 2026, que definirá a Seleção Brasileira para o próximo ciclo olímpico. Apesar de eu ainda ter 13 anos, já sonho em poder disputar uma Olimpíada pelo Brasil, representando o Pará”, afirma Renan.

Atualmente, Lisboa busca apoio para seguir competindo em alto nível, diante do aumento significativo das despesas com viagens, deslocamentos terrestres, hospedagem, alimentação, entre outros custos que, muitas vezes, tornam a vida do atleta amador inviável sem o suporte financeiro, seja da iniciativa privada ou de órgãos governamentais.

“Infelizmente, como em todo esporte amador, o investimento no atleta de taekwondo é bastante limitado. Muitos buscam patrocínio, seja financeiro, em forma de equipamentos ou outros tipos de suporte, para que possam se dedicar ainda mais aos treinamentos. Esse apoio é fundamental para investir em uma preparação de melhor qualidade, visando alcançar o mais alto nível nas grandes competições", destaca Rodrigo Lisboa, pai do atleta.

Instagram do atleta: @renan.l1sb0a