Paraense Renan Lisboa leva medalha na Copa do Brasil de Taekwondo

Atleta começou no taekwondo aos 5 anos e tornou-se faixa preta aos 8, um dos mais jovens do país

O Liberal
fonte

Renan conseguiu um resultado expressivo na competição nacional. (Divulgação)

O paraense Renan Lisboa conquistou a medalha de bronze na Copa do Brasil de Taekwondo, realizada em Canoas (RS). O atleta garantiu o 3º lugar na modalidade Poomsae, categoria Cadete.

Renan vive um momento importante, em uma retomada necessária após quatro anos afastado das competições por conta da pandemia. O ano de 2024 marcou o seu retorno aos tatames, mesmo com todas as dificuldades de adaptação às novas regras e técnicas da modalidade. 

O início na carreira foi precoce, mais precisamente aos 5 anos, treinando com o mestre @portotaekwondo, e aos 8 alcançou a faixa preta, tornando-se um dos mais jovens do país a atingir essa graduação. Antes da pandemia, acumulou diversos títulos nas categorias de base e segue agora empilhando conquistas nacionais. 

 

Palavras-chave

mais esportes

taekwondo

copa do brasil de taekwondo

jornal amazônia
Esportes
.
