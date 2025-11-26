Paraense Renan Lisboa leva medalha na Copa do Brasil de Taekwondo Atleta começou no taekwondo aos 5 anos e tornou-se faixa preta aos 8, um dos mais jovens do país O Liberal 26.11.25 17h56 Renan conseguiu um resultado expressivo na competição nacional. (Divulgação) O paraense Renan Lisboa conquistou a medalha de bronze na Copa do Brasil de Taekwondo, realizada em Canoas (RS). O atleta garantiu o 3º lugar na modalidade Poomsae, categoria Cadete. Renan vive um momento importante, em uma retomada necessária após quatro anos afastado das competições por conta da pandemia. O ano de 2024 marcou o seu retorno aos tatames, mesmo com todas as dificuldades de adaptação às novas regras e técnicas da modalidade. VEJA MAIS Após conquista do paraense, jovem faixa-preta mira o Campeonato Brasileiro de Taekwondo Aos 13 anos, Renan Lisbôa acumula feitos, conquistas e leva o esporte paraense mundo afora Pará tem um dos mais novos faixas pretas de Taekwondo do Brasil Renan tem uma trajetória de sucesso no esporte O início na carreira foi precoce, mais precisamente aos 5 anos, treinando com o mestre @portotaekwondo, e aos 8 alcançou a faixa preta, tornando-se um dos mais jovens do país a atingir essa graduação. Antes da pandemia, acumulou diversos títulos nas categorias de base e segue agora empilhando conquistas nacionais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes taekwondo copa do brasil de taekwondo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14