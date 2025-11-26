Paraense Renan Lisboa leva medalha na Copa do Brasil de Taekwondo

O paraense Renan Lisboa conquistou a medalha de bronze na Copa do Brasil de Taekwondo, realizada em Canoas (RS). O atleta garantiu o 3º lugar na modalidade Poomsae, categoria Cadete.

Renan vive um momento importante, em uma retomada necessária após quatro anos afastado das competições por conta da pandemia. O ano de 2024 marcou o seu retorno aos tatames, mesmo com todas as dificuldades de adaptação às novas regras e técnicas da modalidade.

O início na carreira foi precoce, mais precisamente aos 5 anos, treinando com o mestre @portotaekwondo, e aos 8 alcançou a faixa preta, tornando-se um dos mais jovens do país a atingir essa graduação. Antes da pandemia, acumulou diversos títulos nas categorias de base e segue agora empilhando conquistas nacionais.