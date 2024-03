Zagueiro Jonilson celebra vitória do Remo e oportunidades como titular: ‘A gente tá preparado’

O Clube do Remo garantiu mais uma vitória na Copa Verde. Na ida das quartas de final da competição, o Leão Azul garantiu a vitória de virada, por 2 a 1, em cima do Amazonas, assegurando a vantagem para a decisão fora de casa. Um dos destaques da partida foi o zagueiro Jonilson, que tem ganhado espaço no time sob comando do técnico Gustavo Morínigo.

“Ganhei confiança, agora eu me sinto mais pronto para poder ajudar a equipe, ajudar o professor, e que eu possa estar evoluindo todos os dias. É ótimo ter reconhecimento principalmente da família dos torcedores. Me sinto muito feliz que eu possa estar evoluindo”, declarou.

Agora, a equipe azulina tem dois dias entre treinos e viagens, até o jogo de decisão contra a Onça Pintada, em Manaus. Para Jonilson, a equipe está preparada para fazer um bom jogo na casa do rival.

“É um jogo difícil, como foi aqui, a gente tá preparado para fazer um bom jogo lá. A intenção e sair com um resultado positivo. Vai ser mais difícil ainda lá, que possamos sair com resultado positivo”, disse.

Além dele, o Remo conta com os zagueiros Ícaro, Reniê, Ligger e Bruno Bispo. Entre eles, Ligger tem sido a principal dupla do jovem jogador, e os dois tem trocado experiências, já que Ligger é mais velho, mas Jonilson, além de ser paraense, tem um vasto conhecimento do futebol local, tendo se destacado quando jogava no Santa Rosa, em 2023.

“Eu procuro escutar ele, ele me dá orientações de como tem que marcar e eu estou fazendo muito bem isso”, finalizou.

Remo e Amazonas decidem quem garante a vaga na semifinal da Copa Verde no próximo sábado (23), às 18h, na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida terá cobertura completa com Lance a Lance no portal OLiberal.com, e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal +.