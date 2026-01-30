Capa Jornal Amazônia
Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição

Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão

Ygor Vinhas espera um jogo duro contra o São Francisco. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

O Campeonato Paraense segue exigindo intensidade máxima das equipes, e o Remo já sente os efeitos da maratona de jogos neste início de temporada. Em entrevista coletiva, o goleiro Ygor Vinhas falou sobre os desafios do Parazão, o calendário apertado e a necessidade de manter o foco a cada rodada.

Segundo o camisa 1 azulino, a sequência de partidas já era esperada, o que exige rápida adaptação do elenco. “Estamos enfrentando uma correria com esse calendário de jogos, mas a gente já sabia que seria assim. Agora é virar a chave do estadual, porque tem um jogo muito importante na sequência da competição”, afirmou.

A proximidade entre os compromissos também impacta o trabalho da comissão técnica, que precisa administrar o elenco ao longo do campeonato. “Com jogo atrás de jogo, creio que a comissão técnica tenha alguma dificuldade para definir as escalações, mas eles vão decidir da melhor maneira possível e montar um ótimo time para esse desafio”, destacou Ygor.

Vivendo seu primeiro início completo de Campeonato Paraense pelo Remo, o goleiro lembrou que chegou ao clube no fim da edição passada, mas já entende o grau de dificuldade da competição. “Eu cheguei no final do Parazão do ano passado e não participei muito. Acho que acompanhei dois ou três jogos, mas sei que o nível é alto, independentemente do time. Todo jogo é difícil e nós encaramos dessa forma. Temos que estar concentrados para sair sempre com o melhor resultado”, disse.

Ygor Vinhas também reforçou o peso da camisa azulina no Estadual e a postura que o elenco precisa ter em campo. “É uma camisa gigantesca, que todos querem enfrentar como o maior da competição. Sabemos da responsabilidade e, por isso, entramos em campo com a dedicação lá em cima”, completou. O Remo volta a campo neste sábado (31), para enfrentar o São Francisco, no estádio de Beltera, às 16 horas.

Palavras-chave

futebol

remo

parazão 2026

jornal amazônia
