Bom nome para o Remo? Michael sai do Flamengo e fica livre para acertar com outra equipe O atleta realizou 150 partidas no total pelo Flamengo, com 29 gols marcados e 19 assistências. Estadão Conteúdo 30.01.26 15h34 O atacante Michael acertou nesta sexta-feira, 30, a rescisão de contrato de forma amigável com o Flamengo. O vínculo do atleta era válido até o término da temporada de 2028. O jogador, de 29 anos, não vinha sendo aproveitado pelo técnico Filipe Luís. Dessa forma, Michael fica livre no mercado para assinar com outra equipe. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael, nesta sexta-feira (30), em comum acordo com o jogador", informou o clube carioca. "O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira", complementou. Michael teve duas passagens pelo Flamengo. A primeira ocorreu entre as temporadas de 2020 e 2021. Depois de acertar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, retornou ao time carioca em 2024. O atleta realizou 150 partidas no total pelo Flamengo, com 29 gols marcados e 19 assistências. O Santos chegou a demonstrar interesse recentemente na contratação do atacante, mas os altos salários do jogador atrapalharam um acerto com o clube da Baixada. De acordo com o site Ge, a tendência é que o atacante volte para a Arábia Saudita. Al-Ula, Al-Shabab e o Al-Taawon seriam os clubes interessados no futebol do jogador.