Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bom nome para o Remo? Michael sai do Flamengo e fica livre para acertar com outra equipe

O atleta realizou 150 partidas no total pelo Flamengo, com 29 gols marcados e 19 assistências.

Estadão Conteúdo

O atacante Michael acertou nesta sexta-feira, 30, a rescisão de contrato de forma amigável com o Flamengo. O vínculo do atleta era válido até o término da temporada de 2028.

O jogador, de 29 anos, não vinha sendo aproveitado pelo técnico Filipe Luís. Dessa forma, Michael fica livre no mercado para assinar com outra equipe.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael, nesta sexta-feira (30), em comum acordo com o jogador", informou o clube carioca.

"O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira", complementou.

Michael teve duas passagens pelo Flamengo. A primeira ocorreu entre as temporadas de 2020 e 2021. Depois de acertar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, retornou ao time carioca em 2024. O atleta realizou 150 partidas no total pelo Flamengo, com 29 gols marcados e 19 assistências.

O Santos chegou a demonstrar interesse recentemente na contratação do atacante, mas os altos salários do jogador atrapalharam um acerto com o clube da Baixada.

De acordo com o site Ge, a tendência é que o atacante volte para a Arábia Saudita. Al-Ula, Al-Shabab e o Al-Taawon seriam os clubes interessados no futebol do jogador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Michael

rescisão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

FUTEBOL

Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado'

Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu

29.01.26 17h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

30.01.26 7h00

futebol

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

30.01.26 9h20

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

30.01.26 13h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda