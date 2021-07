Um mês tenebroso no Baenão; Remo completa 34 dias sem vencer

O sonho de disputar a Série B para a realidade difícil. Poucos meses depois de conquistar o tão sonhado acesso para a Segunda Divisão, o clube azulino vive um drama e o clime desfavorável. A alegria e zoações dos torcedores por estar disputando a Série B, ganha novos rumos e a preocupação do rebaixamento. Nos últimos 34 dias o Leão não sabe o que é conquistar uma vitória.

Desde a vitória no dia 5 de junho contra Brasil de Pelotas-RS, por 1 a 0, no Baenão, o clube paraense não venceu mais. Neste período o Remo realizou oito partidas, uma pela Copa do Brasil e sete pela Série B. Foram cinco derrotas e três empates, sendo quatro desses jogos em Belém. Neste período a diretoria azulina ainda trocou de técnico, saiu Paulo Bonamigo e entrou Felipe Conceição.

Veja os confrontos

Atlético-MG 2 x 1 Remo - Copa do Brasil

Botafogo-RJ 3 x 0 Remo - Série B

Remo 0 x 0 Vitória-BA - Série B

Remo 0 x 0 Guarani-SP - Série B

Náutico-PE 1 x 1 Remo - Série B

Remo 0 x 2 Sampaio Corrêa-MA - Série B

Coritiba-PR 2 x 1 Remo - Série B

Remo 0 x 1 Vila Nova-GO - Série B

Defesa e ataque

A equipe levou gols em todas as partidas fora de casa e nos últimos quatros jogos a defesa azulina foi vazada em todos. Contando os oito compromissos azulinos no último mês, foram 11 gols sofridos e apenas três gols marcados, tendo o pior ataque da Série B com cinco gols, ao lado do CSA-AL e da Ponte Preta-SP.

O próximo compromisso do Remo na Série B é na semana que vem, na quarta-feira (14), contra o Brusque-SC, às 21h30, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.