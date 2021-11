VÍDEO: Torcedores do Remo brigam nas redondezas do Baenão e policiais disparam balas de borracha

Após o rebaixamento do Remo para a Série C, na tarde deste domingo (28), com o empate em 0 a 0 contra o Confiança, no Baenão, aconteceram brigas do lado de fora do estádio. Alguns torcedores azulinos iniciaram uma troca de socos e a polícia militar interviu com balas de borracha e spray de pimenta.

Apesar da confusão ter sido fora do estádio, o acontecimento levou o gás para o Baenão. A equipe de O Liberal, presente no Baenão, também sofreu com os efeitos gás. Os objetos jogados em direção ao gramado, ao final da partida pode gerar punições ao Leão, com multa e até perda de mando de campo.

O Remo tem pouco tempo para se recuperar da queda. Isso porque na quarta-feira (1°), o clube visita o Paysandu, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Verde, na Curuzu, às 20h. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.