VÍDEO: Após rebaixamento do Remo, Fábio Bentes desce para o vestiário com o Baenão vazio

Em menos de um ano do céu ao inferno. Esse foi o Remo, que subiu para a Série B em janeiro de 2020 e em dezembro retornou a Série C neste domingo (28). A queda do Leão Azul dentro de casa e com o Baenão lotado, fez o presidente Fábio Bentes deixar o estádio mais de uma hora depois do término do jogo.

Junto com membros da diretoria azulina e seguranças, Fábio Bentes deixou as cabines do estádio, após a polícia e membros da segurança evacuarem o Baenão. Já sem torcida, Bentes desceu para o vestiário e recebeu o apoio de algumas pessoas e do diretor adjunto da base azulina, Paulinho Araújo. Assista:

O Leão que voltou à Série B depois de 14 anos, busca forças para encarar uma semana de clássicos pela Copa Verde. O Remo enfrenta o Paysandu em duas partidas, pela semifinal da competição regional, com o primeiro jogo ocorrendo na quarta-feira (1), às 20h, na Curuzu e o segundo no sábado (4), às 17h, no Baenão. As partidas terão cobertura completa com vídeos, fotos, lance a lance e pré e pós-jogo no OLiberal.com.