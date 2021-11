Após rebaixamento do Remo, Paysandu provoca o rival antes do Re-Pa

Com o empate contra o Confiança em 0 a 0 e a vitória do Londrina, o Remo foi rebaixado para a Série C. Quem não perdeu a oportunidade para zoar com o rival foi o Paysandu. No Twitter, o Papão provocou o clube azulino, antes do clássico Re-Pa de quarta-feira (1°), válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde:

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.