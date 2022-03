Todos os três atacantes que deixaram o Remo fecharam com clubes da Série D ou sem divisão

O Remo liberou nesta semana mais um jogador de seu elenco. O atacante Veraldo, de 22 anos, deixou o clube em comum acordo e se despediu do Leão rumo ao Tocantins (TO), onde foi apresentado pelo Tocantinópolis-TO, clube que vai disputar a Série D. Essa foi a terceira saída do Remo e todos os atletas “desceram” um degrau e estão em clubes da última divisão nacional ou sem divisão.

O primeiro a deixar o Remo foi o atacante Luan Rodrigues, de 25 anos. Contratado no início da temporada com indicação de Maico Gaúcho, ex-jogador azulino, para ser uma aposta do Leão, porém, Luan não conseguiu “engrenar” com a camisa azulina e deixou o clube antes do Re-Pa e com apenas três partidas disputadas pelo Remo. Atualmente o jogador está no Uberlândia-MG, clube que não possui divisão nacional, mas que está disputando o Campeonato Mineiro.

Após o clássico outro atacante saiu do Remo. O atacante paraense Welthon, de 29 anos, que já passou pelos três grandes clubes da capital acertou a sua saída e partiu rumo a Castanhal (PA), para defender as cores do Japiim e disputará a Série D pelo clube aurinegro. Foram apenas três jogos com a camisa azulina.

Veraldo também foi outra aposta da diretoria azulina. Esteve em campo com o Remo em quatro oportunidades, mas não agradou os torcedores. Deixou o Leão e fichou contrato com o Tocantinópolis, mais a jogar a Série D.