Atacante Welthon, ex-Remo, é anunciado como novo reforço do Castanhal para o Parazão 2022

O atacante Welthon, ex-Remo, foi apresentado como o novo reforço do Castanhal para a temporada 2022. O anúncio da contratação foi feito na tarde desta sexta-feira (25) por meio das redes sociais do clube do nordeste do Pará.

Apesar de ter sido anunciado, o jogador ainda não consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Portanto, ainda não pode estrear com a camisa aurinegra. No sábado (26), o Castanhal enfrenta o Paysandu, em duelo decisivo pela última rodada da primeira fase do Parazão.

Welthon deixou o Remo na última quinta-feira (24). O jogador teria pedido para deixar o clube insatisfeito com a reserva. Com a camisa do Leão Azul, o atacante disputou apenas três partida em 2022, sempre entrando nos minutos finais do segundo tempo. Nesse período o atacante não marcou gols.

Logo após deixar o Remo, o atacante sinalizou a transferência para o Castanhal. Na manhã desta sexta, horas antes do anúncio oficial, o presidente do Japiim, Helinho Paes, disse que estava negociando com o jogador.

Com o Castanhal, Welthon terá, logo de cara, um desafio importante a ser vencido. O Japiim está na última colocação do Grupo C do Parazão e precisa vencer o líder geral do torneio, o Paysandu, para se classificar à próxima fase. Além do Parazão, o Castanhal terá de disputar na temporada a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D.

O jogador de 29 anos é rodado no futebol, no Pará teve passagens pela Tuna, Remo, Paysandu, Independente de Tucuruí, Tapajós, além de rodar pelo Brasil e ter atuado por cinco temporadas em Portugal, defendendo as cores do Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.