Série C: Novo meia do Remo já está em Belém e afirma: 'Já estou pronto'

O meia Felipe Gedoz, novo contratado do Remo junto ao Nacional do Uruguai, já desembarcou em Belém. O jogador chegou na madrugada desta terça (10) e deixou seu recado ao torcedor azulino.

LEIA MAIS

Remo fecha a contratação de meia que estava no futebol uruguaio

Remo confirma a contratação de meia que estava disputando a Libertadores

Torcedores do Remo brincam com anúncio de meia e 'especulam' jogadores de Copa do Mundo

Gedoz, de 27 anos, agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa do Remo, afirmou que chega ao novo clube motivado e pronto para jogar e ajudar o Remo na luta pelo acesso à Série B.

“É uma satisfação enorme (jogar no Remo). Mais um desafio na minha vida, venho feliz, motivado e já estou pronto para estar com meus companheiros e fazer o que mais gosto. Venho para somar, ajudar a equipe e conseguir o acesso”, disse.

CONFIRA A CHEGADA DE FELIPE GEDOZ

O jogador já desembarcou com a nova camisa da marca própria “Rei”, que faz parte da campanha em alusão ao mês da Consciência Negra, sempre presente nas redes sociais do clube, com dados de como o Brasil sofre com casos de racismo.

Jogador teve grande destaque no Athletico Paranaense (Samara Miranda / Remo)

Felipe Gedoz vai realizar exames físicos durante esta semana. O jogador possui dupla nacionalidade (Brasileiro e Uruguaio) e estava atuando no Nacional do Uruguai. Jogou também no futebol da Bélgica e teve passagens pelo Athletico Paranaense, Vitória-BA e Goiás-GO. O contrato do jogador com o Remo vai até o final da Série C.