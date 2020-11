Remo fecha a contratação de meia que estava no futebol uruguaio

O Remo a qualquer momento irá anunciar a contratação do meia Felipe Gedoz, de 28 anos. Uma fonte do clube, que preferiu não se identificar, informou que faltam detalhes para a chegada do jogador, que ficará no Leão até o final da Série C.

A fonte informa ainda que a negociação durou um pouco mais de uma semana e o atleta aceitou a proposta dentro da realidade do Remo. Os salários do atleta serão pagos através de colaboradores do clube.

O perfil do atleta era uma exigência do técnico Paulo Bonamigo, que queria um jogador que chegasse para atuar e que pudesse propor o jogo e com intensidade. Gedoz teve passagens pelo Defensor Sporting do Uruguai, atuou no Club Brugge da Bélgica, além do Athletico Paranaense, Goiás-GO e Vitória-BA. Seu último clube foi o Nacional do Uruguai.

Para a posição de meia o Remo possui apenas Eduardo Ramos e Carlos Alberto. A fonte informou ainda que a chegada de Gedoz não implicará em saída de outros jogadores do elenco.