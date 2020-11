Remo confirma a contratação de meia que estava disputando a Libertadores

Como a equipe de OLiberal havia adiantado no último sábado (7) , o Remo divulgou nesta segunda-feira (9) nas redes sociais a contratação do meia Felipe Gedoz, de 27 anos. O jogador estava atuando no Nacional do Uruguai e chega ao Leão Azul para disputar a reta final da Série C.

O jogador que possui cidadania brasileira e uruguaia possui experiência, com passagens no Defensor Sporting do Uruguai, no Brugge da Bélgica, além de ter atuado no Athletico Paranaense, Vitória-BA e também no Goiás-GO.

Gedoz chega para disputar vaga com Eduardo Ramos e Carlos Alberto, jogadores que atuam na mesma posição.