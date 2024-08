Londrina abre mão de mudança de data e pede adiamento do jogo contra o Remo pela Série C

O Londrina-PR abriu mão de solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento de data da partida contra o Remo, pela 18ª rodada da Série C. O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou com fontes ligadas ao clube paranaense que a equipe quer, apenas, que o horário da partida seja alterado. A ideia do Tubarão é que os atletas tenham mais tempo para descansar antes do duelo contra o Leão Azul.

Mais cedo, o Londrina havia informado que iria pedir a CBF a mudança de data da partida, marcada para este sábado (17), no Mangueirão. O motivo foi o atrasado da malha aérea que impossibilitou que a equipe paranaense chegasse a Belém um dia antes do jogo diante do Remo, conforme é previsto pelo regulamento da CBF.

No entanto, o clube entendeu que uma alteração na data da partida não seria simples de ser executada. Existem vários quesitos que envolvem a realização do jogo, como a escala da segurança pública, estrutura de logística e venda de ingressos. Por conta disso, o Londrina passou a requerer, apenas, o adiamento do horário do confronto, marcado para ocorrer às 17h, no Mangueirão.

No momento, a delegação do Londrina está em viagem para Belém. Os jogadores saem de Maringá, no Paraná, rumo a Campinas, em São Paulo, às 19h. Às 21h30, a equipe parte para a capital do Pará, com previsão de chega à 1h de sábado, dia da partida.

Entenda o caso

O Londrina, adversário do Remo, teve dois voos cancelados na última quinta-feira (15) e não conseguiu embarcar para Belém.

A delegação do clube alviceleste tinha um voo marcado para sair do Paraná às 13h30, rumo a São Paulo. Contudo, o aeroporto da cidade ficou fechado para reparos devido a um buraco próximo à pista, resultando no cancelamento do embarque. O aeroporto foi reaberto no começo da tarde. Com isso, o voo do Londrina foi remarcado para às 16h, mas acabou sendo novamente cancelado, desta vez pela companhia aérea GOL, que informou problemas técnicos na aeronave.

Essa não seria a primeira vez que o Londrina enfrenta problemas com voos. No último domingo (11), o LEC jogou contra o Figueirense em Florianópolis, mas o aeroporto da capital catarinense ficou fechado por 18 horas na segunda-feira, após um avião sofrer danos nos pneus durante o pouso. Como resultado, o Londrina permaneceu em Florianópolis na segunda-feira, viajou de ônibus até Curitiba e, na terça-feira, retornou a Londrina também de ônibus.