Vai adiar? Saiba motivos que dificultam o adiamento da partida entre Remo x Londrina pela Série C

A partida entre Remo x Londrina-PR, marcada para este sábado (17), no Mangueirão, em Belém, válida pela 18ª rodada da Série C, corre o risco de não ocorrer, já que a equipe paranaense teve voos cancelados ontem por reparos na pista e posteriormente por problemas técnicos na aeronave. Mas o que implica a mudança de data em uma partida oficial de futebol pelo Campeonato Brasileiro? A equipe de O Liberal foi atrás das informações e lista as principais dificuldades em ter um jogo adiado.

Basicamente, mexe-se em toda a logística de serviços públicos ligada ao jogo, como escala de policiamento e segurança privada; órgãos de saúde como Sespa e Semob; e quadro móvel do Mangueirão. O atual planejamento foi montado dentro de um período de “feriadão” no Pará, para que ocorresse o jogo dentro de uma data em que muitos serviços estão inativos e isso implica em uma escala diferente para a partida.

Outra situação em que pode complicar são é a logística de arbitragem, que já possuem data para chegar e sair da capital paraense, junto com a hospedagem; além do planejamento técnico das equipes, principalmente do time de fora da cidade, com falta de treinamentos.

A situação se agrava com todos os prestadores de serviço da partida: corte de grama, marcação do gramado, limpeza, bares, cozinha e serviços oferecidos, além de prestadores de serviços particulares que atendem aos times.

O que diz o Estatuto do Torcedor e o RGC?

Fechando alguns pontos que podem ser complicados ao adiar uma partida, seria o Estatuto do Torcedor. Muitos torcedores já compraram ingressos, planejaram-se para o jogo para aquele dia e horário. Outra questão está no Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, que impõe que a equipe visitante precisa estar presente na cidade em que vai jogar até no máximo 24h antes do horário do jogo - ou seja, até às 17h desta sexta-feira. Há, porém, exceções que podem permitir o confronto mesmo assim.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo, que informou aguardar uma resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para saber o que fazer, caso a equipe do Londrina não consiga chegar a Belém nesta sexta-feira (16).