Série C: CBF define arbitragem para partida entre Remo e Floresta; veja polêmica com assistentes

O Remo recebe o Floresta-CE no próximo domingo (29), às 19h, no Baenão, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o jogo. O árbitro principal será o paranaense José Mendonça da Silva Júnior, de 38 anos.

O apitador será auxiliado pela dupla paranaense Wagner Junior Bonfim Ledo e Heitor Alex Eurich. Já o quarto árbitro será o paraense Gustavo Ramos Melo.

José Mendonça da Silva Junior já comandou seis partidas neste ano, três como árbitro principal. Em 2021, apitou a partida entre Remo e Avaí, válida pela 24° rodada da Série B, que terminou 2 a 1 para o time azulino.

Já os assistentes Wagner Junior Bonfim Ledo e Heitor Alex Eurich, estiveram envolvidos em uma polêmica de um gol do Vitória-BA que foi anulado no jogo contra o Aparecidense-GO, este ano, na Série C.

Na ocasião, o árbitro Lucas Paulo Torezin, que estava sendo auxiliado pela dupla, marcou falta de ataque do jogador do Leão da Barra e o gol foi anulado.

Atualmente, o Remo ocupa a 10° posição da tabela. Já o Floresta-CE está na 12° colocação. A partida do próximo domingo (29) terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)