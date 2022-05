Chegada de meia é incerta e Remo tenta fechar com jogador até sexta-feira

A chegada do meia Anderson Paraíba no Baenão ainda é uma incógnita. O jogador está na mira azulina para a disputa da Série C, ainda não definiu seu futuro e o Leão aguarda essa definição o quanto antes, já que não possui jogadores disponíveis para exercer a função já na próxima partida diante do Floresta-CE, no próximo domingo (29), no Baenão. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

Anderson Paraíba e Clube do Remo “namoram” um tempo. Conversas iniciaram e propostas foram realizadas pela diretoria azulina, que queria contar com o atleta desde o início da Série C, porém, com uma multa alta no Botafogo-PB, a diretoria remista resolveu esperar mais um pouco, até o fim do Campeonato Paraibano, para enfim fechar o acordo com o atleta, mas até o momento o Leão segue sem contar com Anderson. Outros clubes também fizeram proposta ao jogador, o próprio Botafogo-PB, externou o desejo de continuar com o meia. A intenção é que até sexta-feira (27), acerte com o clube paraense.

Caso a Anderson Paraíba concretize a negociação com o Remo, ele terá como concorrentes que atuam e que fazem a posição de meia nos jogos: Albano, Jean Patrick e Erick Flores, porém, Albano está machucado, Jean Patrick suspenso e Erick Flores preso na cidade de Erechim (RS), por não pagamento de pensão alimentícia. Outro que pode fazer essa função é Marciel e Marco Antônio.

Anderson Paraíba, 31 anos, estava no Botafogo-PB, teve passagens pelo Manaus-AM, Retrô-PE, América-RN, Concórdia-SC, CSA-AL, Salgueiro-PE e Campinense-PB, além de ter jogado no Kalloni, clube da Grécia. Pelo Botafogo realizou 15 partidas nesta temporada, marcou um gol e deu duas assistências.