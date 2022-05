Média de pontos do Remo nas sete primeiras rodadas iguala Série C de 2020; veja

Nas primeiras sete rodadas da Série C, o Clube do Remo igualou em pontos a campanha na edição de 2020, quando o time também disputou a terceirona e, ao final do torneio, garantiu o acesso para a Série B. Matematicamente, as chances de acesso são bastante animadoras, desde que o time faça sua parte nas partidas disputadas em casa e, vez ou outra, arranque pontos fora de casa.

Até aqui, o Leão Azul conquistou 10 pontos em sete jogos. Foram três vitórias, um empate e três derrotas. Foram 10 gols marcados contra nove sofridos e um aproveitamento de 47,6%. Em comparação ao mesmo período de 2020, o time tem ligeira desvantagem. Nos sete primeiros jogos, o Remo conseguiu duas vitórias, quatro empates e uma derrota, que lhe valeram os mesmos 10 pontos.

Ao final da primeira fase, o Remo classificou em segundo lugar, com 31 pontos em 18 partidas, atrás apenas do Santa Cruz. Na fase final, o Remo garantiu a primeira posição do grupo D, que lhe valeu a garantia de decidir o título contra o Vila Nova, que acabou vencendo os dois jogos e levando a taça.

Voltando para a realidade de 2020, de acordo com as estatísticas publicadas pelo site Chance de Gol, o Remo possui neste exato momento 58% de chances de ascender à Série B, enquanto estima-se que existam 2,2% de chance de ser rebaixado para a Série D, a qual o clube já viveu maus bocados nas quatro vezes em que esteve no último degrau do futebol brasileiro (2010, 2012, 2014 e 2015).

Ainda em 2020, o elenco azulino contava com vários atletas que permanecem até hoje, caso do goleiro Vinícius, os laterais Ricardo Luz e Marlon, o zagueiro Kevem, o volante Pingo, o meia Laílson e o atacante Ronald. O comando técnico daquele grupo também estava nas mãos de um velho conhecido, o atual treinador Paulo Bonamigo, todos eles dispostos a levar novamente o Leão Azul à segunda divisão nacional.