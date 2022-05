Rodada da Série C termina hoje com clássico paraibano e Remo pode cair mais uma posição; veja

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C encerra nesta quarta-feira (25), com um clássico paraibano. O Botafogo-PB recebe o Campinense-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), às 20h. O resultado interessa ao Remo, que está fora do G8, e pode perder mais uma posição na tabela.

O Leão Azul perdeu para o Ypiranga-RS, fora de casa, por 2 a 1 na última segunda-feira (23) e acabou deixando o G8 (grupo de clubes que estariam na próxima fase). Atualmente o Remo ocupa a 10ª posição, mas pode descer mais um degrau, caso o Campinense vença o Botafogo.

O próximo jogo do Remo na Série C é no domingo (29), às 19h, contra o Floresta-CE, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Classificação

1º - Mirassol – 16 pontos

2º - ABC – 13

3º - Botafogo-PB – 12

4º - Ferroviário – 12

5º - Paysandu – 12

6º - Figueirense – 12

7º - Ypiranga – 12

8º - Manaus – 12

9º - Volta Redonda – 10

10º - Remo – 10

11º - Botafogo-SP – 10

12º - Floresta – 10

13º - São José – 9

14º - Campinense – 8

15º - Aparecidense – 8

16º - Vitória – 7

17º - Brasil de Pelotas – 6

18º - Confiança – 5

19º - Atlético Cearense – 4

20º - Altos - 3