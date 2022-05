Meia encerra vínculo com Botafogo-PB e é aguardado como reforço do Remo para Série C; entenda

Depois de rescindir contrato com o Botafogo-PB, o meia Anderson Paraíba deve desembarcar na capital paraense, na figura de próximo reforço do Clube do Remo, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta já não foi relacionado para o último jogo do time, pelas finais do estadual paraiabano. Assim, espera-se que em breve o Remo ganhe mais um reforço para o setor carente de meio-campo.

Desde a saída do meia Felipe Gedoz, o Remo tenta articular a contratação de um armador. Antes da saída do camisa 9, Erick Flores vinha fazendo a função de forma improvisada, até o retorno e imediata saída de Gedoz. A solução parecia certa com a contratação de Albano, mas o atleta sofreu uma lesão na coxa direita, durante a partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, a terceira com a camisa azulina.

Embora o departamento de futebol não confirme, uma fonte ligada ao clube confirmou que o atleta deve mesmo desembarcar em solo paraense. Alguns meses atrás, a direção do clube chegou a enviar uma proposta, mas evitou entrar em 'leilão', devido o interesse de outros clubes e do próprio Botafogo-PB.

Anderson Paraíba tem 31 anos e possui dois títulos brasileiros da Série C, um pelo Boa Esporte-MG e outro pelo Operário-PR, conhecenfo muito bem a competição nacional. Tem passagens por CSA-AL, ABC-RN, América-RN, além de Retrô-PE e Manaus-AM. Na atual temporada Anderson Paraíba realizou 11 partidas com a camisa do Belo, marcou um gol e deu duas assistências.