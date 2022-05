Meio campo do Remo vive caos, após expulsão de Jean Patrick na partida de estreia; saiba mais

A derrota para o Ypiranga pelo placar de 2 a 1, na noite desta segunda-feira, pela sétima rodada da Série C, expôs uma situação que vem provocando intensas dores de cabeça para a comissão técnica azulina, comandada pelo técnico Paulo Bonamigo. Sem peças para a articulação das jogadas, o time padece sem um homem de referência no meio-campo, após o candidato a vaga, o meia Jean Patrick, ser expulso após o segundo amarelo na estreia com a camisa azulina.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Jean veio para o Remo por empréstimo junto ao CRB-AL. Na época, o interesse do futebol remista era em um homem que pudesse fazer a função do camisa 10, embora o atleta seja volante de ofício. Antes dele, o titular no início da temporada era Felipe Gedoz, dispensado do clube após atos de indisciplina. E antes disso, no entanto, enquanto Gedoz se recuperava de lesão, Erick Flores assumiu o compromisso por vários jogos.

Com Gedoz fora e Erick improvisado, a diretoria contratou Albano, que fez sua estreia contra o Confiança/SE, com direito a gol marcado. Entretanto, o jogador disputou outras duas partidas e se lesionou, sendo diagnosticado com leão grau II no bíceps femoral direito.

SAIBA MAIS



A solução encontrada pelo departamento de futebol foi correr atrás de um novo reforço, sendo este Jean Patrick. Depois dele surgiu o nome de Anderson Paraíba, recém desligado do Botafogo-PB. Embora o próprio clube não confirme, o meia é aguardado em Belém para fechar com o clube, na intenção de reforçar um setor que traz dificuldades desde o ano passado, quando o Remo esteve por toda temporada dependendo do futebol oscilante de Gedoz.

No próximo domingo, o Clube do Remo enfrenta o Floresta, a partir das 19 horas, no estádio Evandro Almeida, o Baenão. O time é o atual 10º colocado na Série C, com 10 pontos.