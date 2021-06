Série B: após briga judicial com o Remo, lateral da base azulina é dispensado pelo Sampaio

O reencontro entre o lateral-direito Rony e o Remo na Série B não vai ocorrer. O jogador cria da base azulina, que saiu do clube após uma batalha judicial com o Leão, foi dispensado pelo Sampaio Corrêa-MA, adversário do Leão no Brasileiro em 2021. Além do paraense Rony, de 21 anos, o atacante Gustavo Ramos, outro ex-azulino, também deixou a Bolívia maranhense.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Sampaio Corrêa informou os desligamentos dos jogadores.

“A diretoria do Sampaio Corrêa informa que chegou a um acordo de rescisão contratual com o lateral Rony e o atacante Gustavo Ramos. Fica o reconhecimento por todo empenho e dedicação que tiveram enquanto defenderam as cores da Bolívia Querida”

No Sampaio Corrêa Rony atuou em 10 partidas oficiais e não marcou nenhum gol.

RELEMBRE O CASO RONY X REMO

Rony foi revelado pelo Remo, mas o jogador entrou na justiça contra o clube, alegando que ficou 14 meses sem receber salários quando ainda estava na base, entre os anos de 2017 e 2018, na gestão do ex-presidente Manoel Ribeiro. No mês de abril de 2020 a justiça liberou o jogador para atuar por outra agremiação, mesmo com o Remo depositando valor devido ao jogador.

Rony quando ainda estava no Remo em 2019 (Samara Miranda / Remo)

Com a camisa do Remo foram apenas duas partidas na equipe profissional. O jogador subiu para o time principal a pedido do ex-técnico remista Eudes Pedro, que o escalou em dois jogos da Copa Verde, um deles foi o Re-Pa.

NA AGENDA

Remo x Sampaio Corrêa-MA está marcado para o dia 29 de junho, às 21h30, no Estádio Baenão, em Belém, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.