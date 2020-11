Ex-Remo, lateral que se envolveu em ação judicial com o Leão acerta com clube da Série B do Brasileiro

O lateral-direito ex-Remo Rony está de clube novo. O defensor é o novo atleta do Sampaio Corrêa-MA, clube que está em terceiro lugar no Brasileirão Série B. O jogador já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pelo novo time já nesta sexta-feira (27), às 19h15, na Arena Castelão, contra o Brasil-RS.

NOVELA RONY

Cria da base do Remo, Rony e o clube se envolveram em uma 'novela' com uma ação do jogador na Justiça. A defesa do atleta alegou que Rony ficou 14 meses sem receber salários, entre 2017 e 2018, na gestão do ex-presidente azulino Manoel Ribeiro. Até que em abril deste ano o lateral conseguiu uma liberação para atuar por outros clubes.

Rony atuou em duas partidas pelo time profissional do Remo em 2019 e se destacou sob o comando do então técnico do Leão, Eudes Pedro. Após a eliminação do clube na Copa Verde, o atleta foi para a cidade de Barcarena (PA) e não retornou mais ao clube. O Remo depositou o valor devido ao jogador.