Sem condições físicas, Uchôa e Curuá não devem ser titulares do Remo; Claudinei é opção

O Remo está enfrentando problemas em relação ao preparo físico dos volantes do elenco. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, tanto Anderson Uchôa quanto Paulinho Curuá não estão em plenitude física. A apuração aponta que ambos conseguem jogar, em alto nível, pouco mais de 45 minutos.

Devido ao problema físico, a opção para o setor pode ser o volante Claudinei. Segundo Ferreira, o jogador tem treinado na função e desponta como o favorito para uma vaga entre os titulares. Além da boa forma física, o atleta está com moral na comissão técnica, já que marcou um dos gols da vitória remista sobre o Ypiranga-RS, pela rodada passada da Série C.

Anderson Uchôa e Paulinho Curuá foram reintegrados ao elenco do Remo recentemente, mas por motivos distintos. O primeiro, ficou de fora da equipe por lesão. Já o segundo é recém-contratado, depois de ter ficado sem jogar por quase três meses, devido a um imbróglio burocrático.

A última partida em que Uchôa atuou como titular foi contra o Figueirense-SC, em casa, pela 10ª rodada da Série C. O jogador precisou deixar o gramado do Mangueirão naquela oportunidade com dores musculares. Desde que foi liberado pelo departamento médico, o volante disputou apenas uma partida, mas foi substituído no decorrer do jogo.

Já Paulinho Curuá ficou fora de atividade devido a um problema contratual. O jogador pertence ao Tapajós e está emprestado ao Remo. Na metade deste ano, as negociações para estender seu vínculo com o Leão não obtiveram êxito. Como resultado, Curuá retornou ao clube de Santarém e ficou sem jogar por meses até que as partes chegassem a um acordo.

Série C

A próxima partida do Remo pela Série C será no sábado (5), às 19h, contra o Figueirense-SC, no Mangueirão, pela 16ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.