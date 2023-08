Autor do gol da vitória do Remo na Série C, Richard Franco diz em qual setor do campo gosta de jogar

O autor do gol que interrompeu uma sequência sem vitórias do Remo na Série C, o volante Richard Franco conversou com a imprensa nesta quinta-feira (3), no estádio Baenão. O jogador, que tem ganhado mais minutos de jogo nas últimas rodadas, disse que é polivalente em campo e que pode atuar em várias funções. No entanto, ele revelou como se sente mais confortável em jogar.

"Eu me sinto muito melhor pisando na área. Gosto de fazer gols e ajudar na marcação. Mas gosto muito mais de chegar na área para marcar. Tive um mal momento na temporada, machuquei e fiquei fora por um tempo, esperando meu espaço. Agora que consegui, quero dar o meu melhor pra ajudar o time" disse Richard.

A preferência pela fora de jogo dentro de campo pode ajudar o paraguaio na briga por uma vaga no time titular. Sem Uchôa e Paulinho Curuá, com más condições físicas, Claudinei aparece como favorito para ocupar o espaço de volante de contenção. Dessa forma, Franco é escolha natural para atuar mais avançado, do jeito que mais gosta.

Fim do sufoco?

De acordo com Richard, a vitória sobre o Ypiranga-RS, na rodada passada, deu mais tranquilidade ao clube na briga contra o rebaixamento na Série C. Questionado sobre as pretensões do Remo na Terceirona, faltando quatro rodadas para o final da primeira fase do torneio, o volante disse que o elenco segue uma regra: focar em vencer o próximo jogo, sem olhar a condição de adversários na tabela.

"Pra falar a verdade eu não acompanho redes sociais, mal saio de casa. Mas sinto que o clima está melhor. Tudo está um pouco mais calmo, só que a manutenção disso depende do nosso jogo contra o Volta Redonda-RJ. O que fazemos é seguir jogo a jogo, mentalizando os três pontos", explicou.

O próximo jogo do Remo de Richard Franco na Série C será no sábado (5), às 19h, contra o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, pela 16ª rodada da primeira fase da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.