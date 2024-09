Rodrigo Santana diz que Remo terá que fazer jogo 'praticamente perfeito' para conseguir acesso

O Remo realizou o último treinamento antes do jogo contra o São Bernardo-SP deste domingo (29), no Mangueirão. A partida é de extrema importância para o clube azulino. O Leão Azul pode conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. Neste sábado (28), em entrevista coletiva, o treinador azulino falou sobre a preparação do time e afirmou que o duelo terá que ser "praticamente perfeito" para a equipe azulina.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito duro. Mas todas às vezes em que a gente precisou vir para um jogo decisivo dentro de casa, diante do nosso torcedor, o clube do Remo sempre foi muito forte. Amanhã a gente tem a grande possibilidade de um acesso. A gente precisa da vitória, sabendo que ainda tem mais um jogo na Paraíba, mas só depende da gente para sacramentar esse acesso", afirmou o treinador.

"Vamos ter que fazer um jogo praticamente perfeito, fazer mais do que no primeiro tempo lá, ter muita atenção, porque o adversário também vem buscando o acesso. [É] um time duro, mas eles não podem ser mais fortes do que a gente aqui dentro. Está muito fixado na nossa mente que a gente tem a possibilidade de subir aqui, então temos que fazer o possível e o imaginável para subir aqui amanhã", completou Rodrigo Santana.

Desfalques

Para a partida, Rodrigo não vai contar com dois nomes importantes: Bruno Silva e Pedro Vitor, suspensos por cartões. Para as posições, o técnico disse que a decisão seria tomada após o último treino, no entanto, Paulinho Curuá, Adsson e até mesmo Jaderson, o coringa do time, segundo o professor, são opções, além de Savio, que pode retornar para o jogo.

"O mais próximo da característica do Bruno Silva é o Paulinho Curua. Temos o Adsson, como volante, o Curuá tem uma característica a mais que é da bola parada. Temos a possibilidade de baixar o Jaderson, até mesmo sair com o Anjos, mas baixaríamos um pouco mais a nossa estatura. Tudo isso a gente vai pesar, uma vez que o Sávio pode retornar", explicou o treinador, que também ressaltou que a confiança e mental dos jogadores vai ser importante na escolha do time titular.

"A gente vai estudar hoje e entender melhor até o nível de segurança dos jogadores, o mental dentro dessa partida, porque a gente sabe que o início do jogo vai ser muito truncado e vamos ver se compensa começar com uma equipe mais leve, de mais mobilidade, de menos bola área ou, de repente, um time que consiga propor jogo, mas que tenha uma segurança na bola parada também", concluiu Rodrigo Santana.

A partida entre Remo e São Bernardo–SP ocorre neste domingo (29), a partir das 16h30, no Mangueirão. Em caso de vitória simples, o Remo garante a vaga na Série B de 2025. Por isso, a expectativa é de casa cheia. Segundo o clube, mais de 50 mil torcedores garantiram ingressos para o duelo.