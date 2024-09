Lateral do Remo, Diogo Batista está confiante na vitória contra o São Bernardo: ‘O que mais importa’

O Clube do Remo está a um passo de conquistar o acesso para a Série B e, para isso, precisa vencer o São Bernardo em casa, no próximo domingo (29/9), em partida pela 5ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. Para chegar ao patamar atual, o Remo passou por altos e baixos desde o início da temporada, o que para o lateral-direito Diogo Batista demonstra a evolução do elenco azulino.

“Antes a gente estava brigando lá para não cair. Agora a gente está brigando pelo acesso, que sempre foi o objetivo de todos aqui. Todos trabalharam para chegar nesse momento de querer o acesso”, disse.

O jogador falou também sobre a expectativa para rever o adversário, responsável por um revés inesperado no primeiro turno do quadrangular de acesso, quando o Leão ganhava de 2 a 0, mas acabou ficando no empate.

“Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, assim como foi na casa deles. Lá, infelizmente, a gente deu o empate para os caras, mas a gente está trabalhando ali sempre no que eles têm mais agilidade, porque a gente vai tentar buscar a vitória de todo jeito, estamos focados para buscar o resultado dentro de casa. E, se Deus quiser, conseguir o acesso”, contou.

Na partida, o Remo deve jogar com a ajuda de mais de 50 mil torcedores azulinos, que já garantiram o ingresso para fazer a festa no Mangueirão domingo. Segundo o lateral, a postura do time deve ser a mesma de outros jogos em casa: fazer pressão no adversário.

“É o que a gente já vem fazendo dentro de casa, que é Remo em cima toda hora, marcando, fazendo pressão, finalização e, se Deus quiser, conseguindo fazer os gols aí, porque o que mais importa são os gols e a vitória vir para todos”, finalizou.

Remo e São Bernardo se enfrentam no domingo a partir das 16h30, no Mangueirão. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.