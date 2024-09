Técnicos dos últimos dois acessos do Remo falam sobre conquistas e manifestam torcida pelo clube

O Remo tem um jogo muito importante no próximo domingo (27), contra o São Bernardo–SP. A partida é válida pela 5ª rodada do quadrangular da Série C e o Leão Azul pode garantir o acesso à Segundona. Nesse clima de decisão, a rádio Liberal + conversou com os os técnicos que fizeram parte da campanha dos últimos acessos da equipe, Cacaio e Paulo Bonamigo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"O percurso foi muito complicado. Todo mundo sabe como é uma Série D, viagens, problemas com o público, salários atrasados. O início foi muito complicado", relembrou Cacaio. .

Jogador do Remo em 1992, Cacaio retornou ao clube na condição de treinador em 2015. Naquele ano, o time passava por dificuldades financeiras e buscava vaga na Série D por meio do estadual. Nesse cenário, o técnico conquistou o título do Parazão, a vaga no Brasileiro, colocou o Leão Azul na final da Copa Verde e o tão sonhado acesso à Série C.

VEJA MAIS

"Foi uma semana muito difícil [jogo do acesso]. Era muita pressão porque o Remo já tinha perdido a classificação dentro de casa [em anos anteriores] e a pressão era muito grande para que a equipe subisse em 2015. Mas, graças a Deus, nós conseguimos blindar os jogadores e fizemos um bom trabalho para o acesso", declarou o treinador.

Após a conquista, o técnico foi dispensado pela equipe azulino. Na entrevista, Cacaio lamentou a demissão e disse que até hoje não entende o que motivou a sua saída.

"Depois da conquista, veio o momento decepcionante, que foi a minha demissão. Não entendi até hoje o porquê, mas Deus sabe de tudo. Fui demitido após a série D, tivemos um jogo contra o Botafogo depois, uma derrota e um empate, mas já estávamos classificados. Foi isso que aconteceu e eu vou estar na torcida pelo Remo, espero que suba e o Paysandu não caia [para que] as duas equipes fiquem na Série B porque será muito importante para o futebol paraense", finalizou o treinador.

O sonhado acesso à Série B

Já na temporada de 2020, o mundo foi marcado pela pandemia da Covid-19 e o Remo pelo retorno de Paulo Bonamigo e o acesso à Série B. Em um cenário de estádio vazio, riscos de contaminação e preocupações, o treinador conseguiu superar as dificuldades e levar o Leão Azul à glória novamente.

Para a Rádio Liberal+, Bonamigo falou sobre o momento e como foi a conquista no meio de uma pandemia, especialmente sem o apoio da torcida em momentos tão decisivos.

"Os jogos sem público atrapalhavam muito. A nossa comissão técnica tinha que trabalhar dobrado para motivar os atletas, mostra a importância de um acesso para o clube do Remo. Tivemos que passar o ano treinando, jogando, dentro de um risco enorme da pandemia avassaladora", relatou o ex-treinador azulino.

O acesso do clube veio com uma rodada de antecedência. Já em 2021, por conta da crise sanitária, o campeonato teve que ser estendido para o ano seguinte, o Leão Azul conquistou o acesso em cima do Paysandu e para Bonamigo, o feito teve um sabor ainda mais especial.

"Marcou muito o acesso, principalmente [por ter sido] em cima do maior rival, contra o Paysandu. E na fase classificatória ninguém queria que nós ficássemos no mesmo grupo, mas, infelizmente, a combinação de resultado fez com que tivéssemos dois Re-Pa na reta final da competição e foi muito emocionante, porque mesmo sem torcida, a emoção foi grande, a entrega [dos jogadores] foi grande, era um grupo comprometido com o Leão Azul", concluiu o técnico.

Agora, o Remo vive uma situação que pode ser parecida. O time veio muito questionado durante a temporada de 2024, com resultados nada expressivos. Contra o São Bernardo-SP, neste domingo, no Mangueirão, se vencer, a equipe azulina pode garantir o retorno à Série B com uma rodada de antecedência. Mas, desta vez, o Mangueirão vai estar lotado e os ex-treinadores na torcida pelo clube.