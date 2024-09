Após dois acessos com o Remo, Eduardo Ramos viaja a Belém para assistir o Leão contra o São Bernardo

A partida entre Remo x São Bernardo marcada para o próximo domingo (29), no Mangueirão, em Belém, pode marcar o terceiro acesso do Leão Azul em uma década. Mais de 50 mil pessoas são esperadas no Colosso do Bengui para acompanhar o jogo que pode colocar o Time de Periçá novamente na Série B do Campeonato Brasileiro. E o ex-jogador Eduardo Ramos, ídolo azulino e que esteve em dois acessos, chegará a Belém para acompanhar a partida de perto.

O ex-jogador confirmou à equipe de O Liberal, que vem a Belém para assistir ao jogo entre Remo x São Bernardo, pela Série C. Eduardo Ramos esteve presente em campo nas duas últimas vezes em que o Leão Azul conseguiu subir de divisões. O primeiro acesso de ER-10 ocorreu em 2015, quando o Remo conseguiu sair da Série D, ao vencer o Operário-PR, em Belém, no Mangueirão, pelo placar de 3 a 1 e marcando um dos gols da partida. Neste ano ele esteve em campo em 13 partidas na Série D e marcou cinco gols e foi o principal jogador da conquista azulina.

Eduardo Ramos em uma das apresentações de início de temporada no Remo (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Eduardo Ramos também participou do acesso do Leão à Série B, na temporada de 2020, que terminou em 2021 por conta da pandemia de covid-19. O Camisa 10 foi muito importante na subida azulina e esteve presente em 18 partidas da Série C, além de ter marcado três gols na campanha. Foi jogando a Série C que Eduardo encerrou seu ciclo no Remo. Sua última partida com a camisa azulina ocorreu na grande final da Terceira Divisão, contra o Vila Nova-GO, no dia 30 de janeiro de 2021, no Mangueirão.

Parte da torcida vaiou o jogador no Mangueirão no momento da apresentação (Tarso Sarraf / Arquivo OLiberal)

ER-10 chegou ao Remo em 2014, em uma ação feito pela então diretoria azulina que tinha como presidente Zeca Pirão e Fábio Bentes como diretor de marketing. O clube vendeu camisas oficiais com o número 33, referente ao tabu de 33 jogos em que o Remo ficou sem perder para o Paysandu e, todo o valor das vendas dos uniformes, seria para custear a contratação de um jogador e que ele iria utilizar a camisa com o número 33.

A contratação do jogador pelo Remo foi uma famosa “travessia”, já que Eduardo Ramos estava no Paysandu e o time bicolor tinha interesse de permanecer com o atleta para a temporada 2014. Eduardo Ramos afirmou em entrevista ao O Liberal, que a diretoria do Paysandu não acreditava que o Remo pagaria esse valor pelo jogador, já que o clube azulino vivia uma das maiores crises financeiras da história.

Eduardo atuando pelo Leão no Baenão (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Mas Eduardo ramos foi contratado e decidiu mudar a tonalidade de azul. Ele foi apresentado em um amistoso, no Mangueirão, contra o Londrina-PR e chegou de uma maneira inusitada, em um helicóptero e sofreu com as críticas de parte da torcida. Mas com o passar das partidas foi ganhando confiança, pediu para que não jogasse mais com a camisa 33 e recebeu a 10. Nesse período em que vestiu o manto azulino, Eduardo fez 130 jogos, balançou as redes 33 vezes e conquistou dois acessos e os títulos do Parazão de 2014 e 2015.

Atualmente com 38 anos, Eduardo Ramos pendurou as chuteiras. Em Belém, além do Remo, Eduardo defendeu o Paysandu e a Tuna Luso Brasileira. Seu último clube foi o Serra Branca-PB, no ano passado.