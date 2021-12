VÍDEO: Eduardo Ramos declara torcer apenas pelo Remo, mas revela: 'Nem futebol eu gosto de assistir'

O Na mesa com I Love estreou com o ídolo do Remo Eduardo Ramos como um dos convidados. No programa, o meia comentou sobre diversos temas relacionados ao futebol paraense e ao Leão. Questionado se tem algum clube do coração em outros estados, Eduardo deixou claro torcer apenas pelo time azulino. Porém, segundo ER10, ele não é fã de acompanhar futebol:

"Não tenho. Meu time é só o Remo, fora isso não gosto de ninguém. Nem futebol eu gosto de assistir. Vai fazer três meses que eu não coloco o pé numa bola", revelou o meia, que deixou o Remo antes do início da atual temporada.

CONFIRA A ESTREIA DO PROGRAMA COM A PARTICIPAÇÃO DE ER10: