Remo: Treinador de goleiros elogia condicionamento físico dos atletas na pré-temporada

Das últimas 13 contratações do Clube do Remo para a temporada de 2024, duas foram voltadas para reforçar o gol azulino: Léo Lang e Marcelo Rangel, último reforço oficializado pelo Leão. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (21), o treinador de goleiros Juninho Macaé, deu mais detalhes sobre os trabalhos dos arqueiros do clube na pré-temporada.

‘A gente trabalha mais a parte física, visando dar um condicionamento adequado para que o atleta consiga melhorar a parte técnica nos treinamentos. Isso a gente trabalha diariamente, e junto com a parte tática, preparando eles para a estreia’, disse Juninho.

Com um foco nas disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão, os atletas do Remo retornaram oficialmente aos treinamentos na última segunda-feira (18). Juninho Macaé destacou o condicionamento físico dos goleiros após o retorno das atividades de pré-temporada

‘O primeiro contato com os goleiros foi muito positivo, eles vieram acima da média. O Vinícius, como sempre, muito bem fisicamente. O Léo Lang, por estar jogando a pouco tempo e ter só 20 dias parado, também está muito bem. Com os trabalhos do dia-dia, a tendência é só melhorar’, afirma o treinador.

A equipe de Ricardo Catalá segue com os treinamentos no Estádio Baenão de olho na estreia no Campeonato Paraense. O retorno oficial azulino está previsto para o dia 21 de janeiro, às 16h, contra o Canaã.

‘Nesse momento, por ser um trabalho específico para goleiros, os treinamentos são separados. Mas como o Ricardo Catalá gosta de colocar os goleiros em trabalhos integrados junto com os outros jogadores, na parte final dos treinos, os goleiros também treinam com o grupo, para focar na parte coletiva e situações de jogo’, completou Juninho sobre as metodologias adotadas por Catalá nos treinamentos de pré-temporada.