Remo termina rodada no G4 da Série B pela primeira vez na história

O Remo terminou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B no G4 pela primeira vez na história e é o primeiro time paraense a estar na zona de acesso à Série A desde 2018. Com oito pontos, a equipe azulino teve um excelente início de competição, com duas vitórias em casa contra América-MG e Coritiba-PR, além de dois empates fora de casa contra Ferroviária-SP e Botafogo-SP.

Disputada oficialmente desde 1971, a Série B do Campeonato Brasileiro já teve diversos formatos ao longo dos anos. Em 1991, por exemplo, a competição contou com 64 clubes divididos em 8 grupos de 8 equipes, que jogaram entre si em turno e returno na primeira fase. Os dois primeiros de cada grupo avançavam para a fase eliminatória, disputada em quartas de final, semifinais e final, todas em jogos de ida e volta.

Já em 2001, a Série B teve 28 equipes divididas em dois grupos regionais, que jogaram em turno e returno dentro de seus grupos. Os quatro melhores de cada grupo avançaram para as quartas de final, disputadas no sistema olímpico. Os quatro classificados disputaram uma fase final em quadrangular, com jogos de ida e volta, e os dois primeiros garantiram o acesso à Série A. As últimas equipes de cada grupo foram rebaixadas para a Série C, assim como os perdedores da repescagem entre as equipes que terminaram em 11º e 12º lugar de cada grupo.

Em 2005, a Segundona foi disputada por 22 clubes, dos quais seis foram rebaixados para a Série C e dois foram promovidos para a Série A. No ano 2006, a Série B adotou finalmente o sistema de pontos corridos em dois turnos, semelhante ao da Série A desde 2003, com 20 clubes participantes. Os quatro primeiros colocados são promovidos para a primeira divisão, e os quatro últimos são rebaixados para a terceira.

No primeiro ano do novo formato, o Leão terminou em 12ª lugar na tabela. Já em 2007, o time paraense foi rebaixado, encerrando o campeonato na 19ª posição com apenas 39 pontos. Os azulinos só retornaram à Série B 14 anos depois, em 2021, mas novamente não tiveram uma boa campanha e foram rebaixados, finalizando o torneio na 17ª colocação.

Agenda

A partida entre Criciúma e Remo ocorre na próxima sexta-feira (25), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse (Majestoso). O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)