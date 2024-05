Remo terá mudanças no time titular diante do Floresta-CE após dispensa de jogadores

Neste domingo, o Clube do Remo volta a campo para mais uma partida decisiva neste início de Série C. Para a partida contra o Floresta, o técnico Gustavo Morínigo deve ter algumas mudanças no time, sobretudo após a dispensa de cinco jogadores na última semana. Com menos peças, o treinador deverá mexer bastante em setores preocupantes, diretamente responsáveis pelos últimos insucesso na competição.

Na última terça-feira (7) deixaram o clube o zagueiro Ícaro, o lateral-esquerdo Nathan, o volante Renato Alves e os atacantes Echaporã e Sillas. Assim, a defesa ganha a concorrência entre Jonilson ou Bruno Bispo, uma vez que Ícaro seguia como titular. Com a saída de Sillas, Matheus Anjos deve começar a partida, enquanto Marco Antônio volta ao ataque após cumprir suspensão diante do Botafogo-PB.

Ainda sem convencer na temporada, o Remo já tem uma extensa lista de dispensas desde o início de 2024. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão Azul já rescindiu contrato com oito jogadores neste ano, somando com os cinco dispensados nesta semana.

Apesar das saídas de atletas, o elenco azulino permanece numeroso. De acordo com levantamento realizado pela reportagem utilizando dados do site oGol, o plantel remista conta, atualmente, com 29 jogadores. No entanto, a tendência é que mais atletas saiam da equipe em breve. Mesmo com todas as mudanças, o time luta para sair da penúltima colocação na tabela, contabilizando até aqui três derrotas em três partidas. O duelo deste domingo começa às 19 horas, no Baenão.

Jogadores dispensados:

Daniel (fev/ 2024)

Camilo (fev/ 2024)

Reniê (fev/ 2024)

Ícaro (mai/ 2024)

Nathan (mai/ 2024)

Renato Alves (mai/ 2024)

Sillas (mai/ 2024)

Echaporã (mai/ 2024)