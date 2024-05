Thalys, lateral-direito do Remo, confia em virada de chave na Série C: ‘Temos qualidade para isso’

O elenco do Clube do Remo está confiante na possibilidade de vitória no jogo contra o Floresta-CE, no próximo domingo, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O possível êxito pode trazer ao time a esperada “virada de chave”, e o lateral-direito Thalys confia que o time vai conseguir alcançar o resultado positivo.

“Precisamos melhorar e muito, mas o professor tem cobrado bastante nos treinos, e nós mesmos, entre os jogadores, temos nos cobrado e creio que no domingo as coisas vão mudar, a vitória vai vir e, se Deus quiser, começar uma sequência positiva’, disse.

Segundo o jogador, o time sabe o que tem que melhorar e confia na qualificação do elenco para superar o momento difícil.

“Acho que tudo né, acho que tanto na parte ofensiva quanto defensiva, sabemos que nós temos qualidade para isso, temos capacidade para, já demonstramos isso em vários momentos da temporada contra equipes bem qualificadas, como eu disse, é nós mesmos nos cobrar entrar no jogo bem focado para as coisas darem certo e as vitórias começarem a vir”, falou.

Para Thalys, de 24 anos, é hora do time focar em seguir em frente, e com os conselhos do técnico Gustavo Morínigo e estudando o adversário, que é o atual lanterna da competição, o que deve dar certa vantagem para o jogo do Leão em casa.

“O professor tem várias variações, não sei ainda qual vai ser a de domingo, mas a gente sempre treina bastante jogadas diferentes para tanto no decorrer da partida. Dependendo do momento, a gente muda no meio do jogo mesmo e creio que a gente está bem preparado quanto a isso”, disse.

“Temos que estudar o adversário para sabermos os pontos fracos e os pontos fortes dele, creio que a gente vai estar bem preparado, o professor já tem nos passado todos esses dados e no domingo a gente vai fazer uma excelente partida”, completou.

Remo e Floresta-CE se enfrentam no domingo, pela 4ª rodada da primeira fase da Série C, a partir das 19h, no Estádio do Baenão. A partida terá cobertura completa, com transmissão de Lance a Lance no portal Oliberal.com, e transmissão pela Rádio Liberal+.