Remo reencontra o Avaí após quase 14 anos e equilíbrio marca o retrospecto entre os clubes

O Remo encara o Avaí-SC nesta quarta-feira (28), em Florianópolis (SC), em jogo atrasado da quinta rodada da Série B. O confronto de Leões no Estádio da Ressacada marca um retrospecto equilibrado entre os clubes, com uma ligeira vantagem ao Remo.

Leia mais:

Os clubes já se enfrentaram nove vezes, todas elas partidas oficiais. A equipe remista venceu quatro vezes, já o Avaí levou a melhor em três oportunidades e tiveram dois empates na história do confronto.

Um dos jogos mais lembrados por torcedores do Remo foi o ocorrido no dia 09.09.1999, no Baenão, pela Série B. O clube paraense aplicou 7 a 1 no Avaí, com gols de Guga, Ney (duas vezes), Neto, Anderson, Balão e Júlio César.

Último jogo entre os clubes

A última vez em que Remo x Avaí jogaram foi no dia 15.09.2007, também pela Série B. A partida ocorreu no Mangueirão, em Belém, e terminou empatada em 2 a 2, com dois gols de Fábio Oliveira pelo Remo.

Avaí x Remo duelam nesta quarta (28), às 19h, na ressacada, em Florianópolis e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.