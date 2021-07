Remo desembarca em Floripa e terá reforço de meia-atacante no jogo contra o Avaí-SC

Após a derrota para o Londrina-PR, por 1 a 0, no Estádio do Café, pela 14ª rodada da Série B, o Remo seguiu viagem para Florianópolis (SC), onde encara na próxima quarta-feira (28), o Avaí-SC, no Estádio da Ressacada, em jogo atrasado da quinta rodada. Para esta partida o técnico Felipe Conceição vai contar com um reforço.

A delegação azulina chegou em Floripa neste sábado (24), a diretoria do clube paraense decidiu não voltar a Belém para evitar desgaste com os atletas, ponto que foi lamentado pelo técnico remista após o jogo diante do LEC. Para a partida contra o Avaí, o Leão poderá contar com meia-atacante Matheus Oliveira, recém-contratado e que desembarca em Florianópolis nesta tarde de sábado para treinar com o grupo.

Matheus Oliveira, 23 anos, estava atuando no Atlético-GO. O jogador chegou a Belém nesta semana, fez exames, treinou no Baenão e assinou com o clube azulino. Matheus Oliveira teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a estrear com a camisa azulina.