Zagueiro do Remo garante disposição e determinação do time para buscar a vitória contra o Avaí: 'Vamos estar bem preparados'

O Clube do Remo vai buscar a reabilitação na Série B no jogo contra o Avaí, marcado para quarta-feira (28), às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida ainda pela 5ª rodada da competição, mas o zagueiro Romércio sabe que essa é a chance dos azulino pontuarem novamente e voltarem bem para a capital paraense.

“Tem um jogo quarta, diante do Avaí, que está alguns jogos sem perder. Sabemos da capacidade do nossos grupo, chegamos no sábado em Floripa e vamos estar bem preparados e fazer grande partida. A competição tem muita viagem e jogo de locais distantes. No jogo passado, sentimos a parte física. Agora é descansar bem porque na quarta temos outro jogo importante e vê o que o professor vai passar para sairmos com pontos daqui”, afirmou o zagueiro que vive a ansiedade para marcar pelo Remo na Série B. Ele possui um gol pelo time azulino, mas foi na Copa do Brasil.

“Ano passado fiz dois gols de cabeça. Então nesse ano estou ansioso para fazer meu primeiro gol na Série B pelo Remo. No final do jogo contra o Londrina quase fiz o meu gol. Mas é trabalhar que vai sair naturalmente”, disse.

A partida entre Remo e Avaí terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.