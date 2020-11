Remo: Projeto 'Retorno do Rei' inicia nova obra no Baenão; assista

O torcedor do Remo vive um momento de expectativa para que o estádio Baenão volte a receber jogos noturnos, já que a diretoria do Remo efetuou as compras dos refletores de led. Por outro lado o estádio recebe alguns reparos, como mudanças dos geradores e também a reforma da fachada da Avenida Antônio Baena. Essa obra iniciou nesta semana.

LEIA MAIS

Remo: novos refletores do Baenão devem chegar a Belém em 45 dias

Condel do Remo aprova parceria e Baenão poderá mudar de nome e receber iluminação

Baenão completa 103 anos com muitas histórias e expectativas para a nova fase com o retorno da iluminação

Remo inicia a retirada dos antigos refletores do Baenão

BAENÃO 5 ANOS: Descubra quanto foi gasto em todas as fases da reforma do Baenão

Condel do Remo aprova parceria e Baenão poderá mudar de nome e receber iluminação

Baenão completa 103 anos com muitas histórias e expectativas para a nova fase com o retorno da iluminação

Sistema de iluminação: Remo muda data de reabertura do Baenão

Novo sistema de iluminação do Baenão será ligado através de um celular

Projeto Retorno do Rei pede ajuda ao torcedor do Remo para a reforma da fachada do Baenão

O projeto Retorno do Rei ao Baenão realiza uma campanha nas redes sociais, pedindo doações de sacas de cimento e areia, para revitalizar a fachada do estádio. Algumas delas já foram realizadas e agora o projeto corre atrás de R$14 mil para pagamento dos operários. De acordo com Rodrigo Pampolha, presidente do Projeto Retorno do Rei, a obra deve durar de 25 a 20 dias.

CONFIRA A ENTREVISTA DO NOVO CONTRATADO DO REMO

Um letreiro com o novo nome do estádio (Banpará Baenão) , além do escudo do Clube do Remo já foram encomendados e serão colocados na nova fachada. O torcedor que quiser contribuir poderá doar diretamente aos coordenadores do projeto, que estão Baenão, entrada pela arquibancada da Avenida Almirante Barroso, de segunda a sexta, das 9h30 às 18h.